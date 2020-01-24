港元拆息持續向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升6日，按日升3.71點子至0.53714%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.02點子至0.09631%；1星期HIBOR升3.63點子至0.25185%；2星期HIBOR升1.41點子至0.41643%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.91點子至0.66018%；6個月期HIBOR升2.6點子至0.75042%；12個月期HIBOR升1.48點子至0.91411%。

港元現報7.7501元，無升跌。

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