此前在微博上頻發進取性言論的內地地產大亨，華遠集團原黨委副書記兼董事長任志強，外電報道，其涉嫌貪污罪等罪被判刑18年，任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。

法院今宣判指，任志強於2003年至2017年間，利用職務便利，貪污 公款4974萬餘元；收受賄賂125萬餘元；挪用公款6120萬元；濫用職權致使國有控股企業遭受特別重大損失1.167億餘元，其中國有股東華遠集團財產損失5378萬餘元，任志強個人獲利1941萬餘元。鑒於被告人任志強自願如實供述自己的全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實，並自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳，法院對公訴機關的量刑建議予以采納，數罪並罰，合併執行有期徒刑18年，並處罰金人民幣420萬元。

任志強涉嫌貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權一案，昨日在北京市第二中級人民法院開庭。

今年3月他撰文批評中共總書記習近平有關疫情講話的文章，內容引起極大反響，懷疑因言肇禍。4月因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。7月，當局宣布開除其黨籍及取消待遇，稱他涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

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