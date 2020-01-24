繼AMD後 英特爾獲批可供貨華為
文章日期：2020年9月22日 11:10
繼美國電腦處理器生產商AMD獲批供貨華為後，美國最大晶片製造商英特爾（Intel）亦表示，已取得對華為供貨許可證，因此該供應鏈可繼續生產華為 NB 項目。
綜合中外媒體報道，韓國三星、台灣台積電及聯發科、內地中芯國際（0981）等廠商，都已向美國商務部申請對華為繼續供貨的許可證。
美國對中國電訊商華為的禁令已於本月15日生效。當禁令生效後，企業若想繼續向華為供貨，必須取得美國批准，惟中美關係緊張，加上華為禁售一事牽涉到美國各部門和機構，批准流程複雜，有分析認為，企業要獲批准並不容易。
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