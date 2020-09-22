交易數據造假的瑞幸咖啡，再遭內地監管機構處罰，據中國市場監管總局稱，將對瑞幸咖啡在內的45家公司行政處罰共計6100萬元人民幣。

市場監管局稱，經調查，瑞幸為獲取競爭優勢及交易機會，在多家第三方公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標，並通過多種渠道對外廣泛宣傳使用虛假營銷數據，欺騙、誤導相關公眾，構成虛假宣傳行為。

其他43間第三方公司，亦因為為瑞幸實施虛假宣傳行為提供實質性幫助，幫助虛假宣傳行為，違反反不正當競爭法，構成虛假宣傳。

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