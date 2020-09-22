港交所（0388）行政總裁李小加在港交所定息論壇上表示，未來將會設立債券交易後（Post-trade）基建，考慮選擇香港內外的合作伙伴，亦可能以合資企業的方式進行。他表示，交易後業務是管理資產負債表的重要部分，亦對抵押品管理（collateral management）非常重要，這一部分業務在港交所仍有所缺失。

李小加亦表示，集團將會發展債券衍生品方面業務，例如交還交易（swap）。他指早年曾就衍生品交易，啟動過一個先導計劃，現在已經準備好繼續。他表示，有信心將香港打造成最大的離岸中國國債交易中心。

他指出，港交所定息業務發展迅速，例如債券通的日成交已經達到200億元，為最初設立機制時的10倍。

他表示，雖然現時中美陷入緊張局勢，但也令人看清，這正是中國需要發展自己貨幣的時刻。他表示，自疫情以來，美國為拯救國內經濟大肆「放水」，托高全球資產價格，認為有理由去懷疑這種情況能否持續。他表示，無疑美元依然是世界最具影響力的貨幣，但中國作為世界第二大經濟體，也將會認識到這種「單一的系統」未必是對其最有利。

李小加表示，在國際緊張的局勢下，中國反而應該去思考，是否仍有必要採取強力的資本管制。他認為，現時在衝突中，然而正是人民幣加速國際化、國內放鬆資本管制的時機。

記者：馬迪帆