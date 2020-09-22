外媒料iPhone 12下月中旬登場
文章日期：2020年9月22日 10:26
蘋果公司上周舉行產品發布會，惟iPhone 12尚未登場。外國媒體預計，iPhone 12有可能在10月13日或14日發布，較近3年秋季新iPhone的發布時間，推遲超過1個月。
蘋果近8年的秋季新品發布會，都是在周二或者周三發布，故外媒預計下月13日、14日發布新iPhone 的機會較大。
iPhone 12系列將是蘋果首批支持5G網絡連接的iPhone。此前有分析師預計，iPhone 12將為蘋果帶來iPhone超級更新周期，目前全球近10億iPhone用戶中，料約有3.5億將在這一更新周期內換新機。
「最強蘋果分析師」郭明錤等分析師普遍預計，新iPhone會有4款，全部採用OLED屏幕並支持5G，價格範圍也更廣，消費者將會有更多的選擇。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道