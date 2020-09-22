蘋果公司上周舉行產品發布會，惟iPhone 12尚未登場。外國媒體預計，iPhone 12有可能在10月13日或14日發布，較近3年秋季新iPhone的發布時間，推遲超過1個月。

蘋果近8年的秋季新品發布會，都是在周二或者周三發布，故外媒預計下月13日、14日發布新iPhone 的機會較大。

iPhone 12系列將是蘋果首批支持5G網絡連接的iPhone。此前有分析師預計，iPhone 12將為蘋果帶來iPhone超級更新周期，目前全球近10億iPhone用戶中，料約有3.5億將在這一更新周期內換新機。

「最強蘋果分析師」郭明錤等分析師普遍預計，新iPhone會有4款，全部採用OLED屏幕並支持5G，價格範圍也更廣，消費者將會有更多的選擇。

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