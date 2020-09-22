美國商務部將對一名法官周日發布的命令提出異議，該命令阻擋了商務部要求蘋果公司和谷歌將微信（WeChat）自其美國應用商店下架的命令。

此前，美國商務部以國家安全為由發布禁令，禁止從美國應用商店下載微信。美國法官Laurel Beeler頒布臨時禁制令，叫停商務部對微信的禁令。商務部反駁，為保障美國國家安全，有必要禁止用戶透過微信進行交易，故希望盡快尋求解除該命令。

騰訊（0700）不願就Beeler的禁制令置評。

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