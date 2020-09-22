TikTok交易前景成疑 中國或反對 美國亦可能取消
文章日期：2020年9月22日 09:53
TikTok交易能否成事仍充滿未知數，中美兩國對交易仍有意見。
彭博引述消息指，雖然美國財長梅努欽對交易有信心完成，但有美國官員認為，交易條件未能滿足特朗普的公開要求，例如字節跳動在上市前仍能保持多數股權，預計他將會否決交易。
而內地官媒《環球時報》的總編輯胡錫進發Twitter稱，中國不會批准當前的TikTok協議，「因為該協議會危害中國的國家安全、利益和尊嚴」。
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