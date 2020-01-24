美股大跌，港股難以獨善其身。恒指今早低開111點或0.47%，報23839點，成交金額16億元；國指今早低開9點或0.1%，報9631點。恒生科技指數開市報7202點，升0.09%。

匯控（0005）繼續向下，開市失守29元，大跌2.73%，報28.5元，下試2009年金融海嘯時期世紀供股價28元，拖低恒指45點，同時亦為表現最差藍籌。

ATMX個別走，阿里巴巴（9988）開報267元，升1.91%，為今早表現最好藍籌；騰訊（0700）開報513元，跌0.68%；美團（3690）開報240.8元，跌0.33%；小米（1810）開報20.65元，升0.24%。

新股方面，華住集團（1179）今日上市，開報305元，較招股價297元高2.69%。

其餘個股方面，金斯瑞（1548）董事長章方良被內地監視居住，今早復牌，開市報10.8元，大跌22.19%。

高銀金融（0530）表示，潘蘇通上周已悉數償還澳門商人欠款，開報1.06元，無升跌。

玖龍紙業（2689）今公布業績，開報10.16元，無升跌。