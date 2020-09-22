彭博引述，在昨日有關匯控（0005）等銀行進行可疑交易的報道後，匯豐全球商業和投資銀行業務部門營銷主管Tricia Weener發給員工的備忘稱，要求其員工停止在該行的所有社交媒體帳戶上發文，至少到英國時間週二上午11點為止。

報道引述備忘內容，Weener表示「鑑於當前的新聞報導，已有這一決定：立即暫停主動發布一切社交媒體帖子（銀行服務中的客戶回覆除外），以避免在我們的渠道和內容上出現負面反應和評論」。

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日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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