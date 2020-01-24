美股重挫，不過港股先行一步之下，港股ADR跌32點或0.14%，報23917點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.11%，折合報515.93元；匯控（0005）跌1.39%，折合報28.89元；建行（0939）跌0.55%，折合報5.25元。

美期現升0.29%至0.45%。日股休市，韓股現跌0.24%，澳股現跌0.55%。

今日焦點股份可留意：

玖龍紙業（2689）今公布業績。

華住集團（1179）今日上市，定價297元。不過，第二上市前夕遭沽空機構Bonitas Research狙擊。

金斯瑞（1548）董事長章方良被內地監視居住，今復牌。

高銀金融（0530）表示，潘蘇通上周已悉數償還澳門商人欠款。

中國燃氣（0384）公布，集團與與中移動（0941）訂立戰略合作框架協議。

中聯通（0762）8月4G用戶淨增158萬戶。

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