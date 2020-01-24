港股ADR跌32點 華住第二上市 玖紙業績
文章日期：2020年9月22日 08:39
美股重挫，不過港股先行一步之下，港股ADR跌32點或0.14%，報23917點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.11%，折合報515.93元；匯控（0005）跌1.39%，折合報28.89元；建行（0939）跌0.55%，折合報5.25元。
美期現升0.29%至0.45%。日股休市，韓股現跌0.24%，澳股現跌0.55%。
今日焦點股份可留意：
玖龍紙業（2689）今公布業績。
華住集團（1179）今日上市，定價297元。不過，第二上市前夕遭沽空機構Bonitas Research狙擊。
金斯瑞（1548）董事長章方良被內地監視居住，今復牌。
高銀金融（0530）表示，潘蘇通上周已悉數償還澳門商人欠款。
中國燃氣（0384）公布，集團與與中移動（0941）訂立戰略合作框架協議。
中聯通（0762）8月4G用戶淨增158萬戶。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
疫情引發封城憂慮 歐美股市重挫 道指曾跌942點 收市跌509點