甲骨文能否收購TikTok仍有未之數，不僅美國總統特朗普可能收回批准，中國官媒亦表達反對；另一方面，歐洲受到疫情惡化而再度實施封城的憂慮影響，歐美股市重挫。道指低開172點，見全日高位，低位曾跌942點。

道瓊斯工業平均指數收市跌509點，或跌1.84%。標準普爾500指數收市跌38點，或跌1.16%。納斯達克綜合指數收市跌14點，或跌0.13%。

美國運通跌5.09%，報98.17美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而蘋果升3.3%，報110.08元，是道指升幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報110.08元，升3.03%，谷歌母公司Alphabet收市報1430.14元，跌1.44%，亞馬遜收市報2960.47元，升0.19%，Facebook收市報248.15元，跌1.73%。

德國DAX指數收市跌4.37%，報12542.44點；法國CAC 40指數收市跌3.74%，報4792.04點；英國富時100指數收市跌3.38%，報5804.29點。

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