恒指昨跌504點，收報23,950點，成交金額1149億元。《環球時報》引述消息指匯控（0005）很大機會被列入《不可靠實體清單》的外資企業，股價大跌5.3％；美股期貨在昨日亞洲時段一度跌近2％，科技股亦受壓，拖累港股顯著下跌。最大問題是市况幾乎全線受壓，無論是科技股、價值股還是具復蘇概念的周期股，可說是無一倖免，再加上成交金額低迷，大跌市也只略多於1000億元，承接力和信心不足。

美國總統特朗普宣布封殺WeChat和TikTok，但周日被法官緊急叫停，擔心損害言論自由。港股昨日開市輕微高開，科技股初段偏強抵消了匯控的下跌，但美股期貨跌幅不斷擴大，港股也愈走愈低缺乏買盤。全市超過1200隻股份下跌，已很久沒如此跌勢全面，不少熱門行業都快速向下，如食品飲品、啤酒、水泥、玻璃等。科技股中，ATM仍守住近期低位，但小米（1810）沽壓相當大，博反彈都快速損手。較強勢的是軍工股，中船防務（0317）升近10％，個別生物股亦強，信達生物（1801）逆市升1.4％。

匯控乏賣點 股價不知何時見底

上周五納指100已跌穿11,000點，但尾市跌幅收窄暫難確認向下突破。按照納指期貨走勢，整固完再跌的機率頗大。

科技股轉弱或上升乏力已有一段時間，其他股份、板塊如工業股、資源股等成功接棒支撐大市。但熱門的舊經濟股、價值股其實也不便宜，歐洲還要爆發第二輪疫情，市况由板塊輪動變為全面下跌。上周五美股、昨日的港股都是如此，指數無法在高位企穩。

《環時》此前也曾指匯控很可能被列入《不可靠實體清單》，事關中國官媒指匯控設陷阱誘捕孟晚舟，但當時市場反應不大。美國全面封殺華為已經生效，孟晚舟案亦已符合「雙重犯罪」標準，引渡程序將持續，估計明年上半年便要起行。中國為了救人勢向匯控施加更大壓力，故市場今次反應更大，擔心中央真的出手。

若最終匯控被中國政府懲罰，究竟會發生什麼事，當然要看詳細內容。但匯控是區內重要的金融機構，若措施過辣，會對區內金融市場構成重大衝擊，無異於攬炒，同時亦削弱在華外資企業的信心，事情發展未必如想像般差。只是匯控本就缺乏賣點，現在還有被中國打壓的潛在風險，股價也不知何時才能見底。

AMD准向華為供貨 科技戰現曙光

相對於匯控，頭上同樣懸着制裁之劍的中芯（0981）反而表現不差，由報道指可能被制裁當日的低位，至今反彈超過10％。報道指國際半導體產業協會（SEMI）致函美國商務部長羅斯，反對美國政府將中芯列入黑名單，認為會加速中國在半導體設備和技術國產化，不利美國中長期利益。當然，哪會有生意人贊成貿易戰、制裁等措施。但問題是，特朗普今次落後於拜登的幅度太多，遠超4個百分點的誤差，相信已很難翻盤，而親共的拜登會對中芯極為有利。此外，AMD近日指已獲准向華為供貨，報道並沒有詳細交代什麼產品，但中美科技戰似乎也出現了一些變化。技術上，中芯稍為回升可能只是純粹補回下跌裂口，未必有特別原因，但兩隻晶片股還是可多望一眼。

[張兆聰 還看今朝]