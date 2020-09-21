金斯瑞董事長章方良被內地監視居住 明復牌
文章日期：2020年9月21日 21:07
上周五（18日）停牌的金斯瑞生物科技（1548）傍晚公告，中國海關緝私部門於上周四（17日），就涉嫌違反中國法律關於進出口的規定，檢查公司位於南京和鎮江的辦公，而公司董事長兼控股股東之一的章方良，目前正被「監視居住」；另外就公司所知，另有4名其他員工被拘留訊問。
據內地刑事訴訟法，監視居住是執法機關為限制疑犯在指定期限內離開住所或指定住所、監視其行為、限制其人身自由的措施。
金斯瑞表示，海關緝私部門尚未提供任何文件表明對章方良的監視居住原因，與其擔任公司高級管理人員或董事相關；此外，未有任何公司或個人被提出檢控。
金斯瑞又指，章方良仍可以通過適當的方式繼續參與公司重大事務的決策，而且他作為公司的非執董，原本也不參與公司的日常運作。至於由章方良任董事長兼首席執行官的金斯瑞子公司傳奇生物，已安排現任傳奇生物首席財務官黃穎擔任臨時首席執行官。
金斯瑞強調，監管機構尚未公布其他細節，公司業務營運維持正常，已採納適當的法律建議，並將緊密關注此事，並在需要時主動協助執法部門進行調查。因調查仍在進行中，公司將就調查的任何重要進展及時發布。
金斯瑞將於明日復牌，停牌前報13.88元。
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