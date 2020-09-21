人行今日公布，為推動中國債券市場整體開放，進一步便利投資交易，因此就境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定公開徵求意見，放寬境外機構投資者資金管理限制。

人行表示，新規旨在統籌境外機構投資者參與中國債券市場投資交易管理，統一規範直接入市及在岸托管模式下的資金賬戶、匯兌及外匯風險管理，並進一步改善資金匯出匯入管理。

意見稿提出，在本外幣基本匹配的原則下，新規將取消單幣種投資的匯出比例限制；對以「人民幣加外幣」進行投資的境外機構投資者，僅對外幣匯出施以一定匹配要求，並將匯出比例由110%放寬至120%，此舉將有效滿足境外機構投資者資金匯出需求。

另外，意見稿提出，取消境外機構投資者通過結算代理人辦理即期結售匯的限制，允許境內具有結售匯業務資格的其他金融機構，直接為境外機構投資者辦理即期結售匯。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

華住暗盤收微升1.2% 每手賺180元

高銀：潘蘇通上周已悉數償還澳門商人欠款

台灣「愛奇藝禁令」生效 代理商歐銻銻娛樂下月中起終止客戶服務

金管局沽147.25億港元

中國燃氣與中移動訂戰略合作框架協議

中聯通8月4G用戶淨增158萬戶

百勝中國料今年開800至850間新店 第三季審慎樂觀

8月整體消費物價指數按年跌0.4%

政府統計處：6月私營機構總就業人數按年跌5.1% 職位空缺減47%