Green Monday創辦人兼行政總裁楊大偉表示，是次融資金額較預期高幾成，但公司目前沒有上市時間表。（劉焌陶）

新冠肺炎引起新一輪糧食危機，由植物蛋白製的人造肉再次成為受關注話題。科研食品企業Green Monday新近完成B輪融資，金額達7000萬美元（約5.5億港元），由TPG旗下睿思基金（The Rise Fund）和太古領投。Green Monday創辦人兼行政總裁楊大偉表示，是次融資金額較預期高幾成，反映市場對人造肉業務興趣大。

歌手王力宏為投資者之一

此輪融資同時吸引不少新投資者，包括券商富瑞（Jefferies）、信和集團（0083）大股東黃氏家族信託基金，以及台灣歌手王力宏。王力宏表示，「OmniPork新豬肉」的出現，為備受全球各地喜愛傳統中式菜式的人，帶來更健康的版本，同時為地球出一分力。

談及旗下合作伙伴Beyond Meats在美上市，楊大偉稱，公司目前未有上市時間表，將會利用此輪融資把生產規模、業務拓展以十倍去上升，增長發展做到最好最大，到時候再研究上市計劃。

在廣東增設生產基地

Green Monday旗下人造肉品牌OmniFoods，現時於泰國設廠。楊大偉說，為加大產量以滿足中國市場，公司正在廣東開設生產基地，預計未來9個月或明年第二季可投產，投資額2000萬美金。

楊大偉相信，「食物是需有體驗的地方，在網上看多少遍都不及他們吃一口這麼直接」，指公司正計劃在上海及新加坡開設旗艦店，分別預計於今年12月及明年農曆新年前後開幕。

雖然亞洲綠色意識相對歐美較弱，但楊大偉認為，Green Monday不論是年資還是市場滲透率，在亞洲也是領先，更加要把握、鞏固，公司樂於解鎖新市場。另外，公司計劃將業務拓展阿聯酋及印尼等地，以滿足穆斯林市場，屆時「OmniPork」將易名為「OmniMeat」。

與國泰合作延遲若干月

公司去年起跟國泰（0293）合作，於航饍中引入植物肉產品。惟今年在新冠疫情下，航空業大受影響，國泰上月載客量按年急挫99%，楊大偉指對公司影響不算大，「只是原本已準備好的計劃，需要延遲若干月」，表示跟國泰會是長遠的合作夥伴。至於會否跟其他航空公司合作，楊大偉透露，公司已跟亞洲其他航空公司洽談，惟也因疫情問題暫緩劃。

記者：蔡穎霖