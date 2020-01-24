內地大型連鎖酒店集團華住集團（1179）明日掛牌上市，於耀才暗盤，華住最高曾見303元，升2%，其後回落。收報300.6元，較定價297元升1.21%。每手50股，每手帳面賺180元。盤中成交135萬元。

於富途暗盤，華住表現略差。收市僅升0.27%，報297.8元。每手帳面賺40元。盤中成交1356萬元。

華住今晚美股盤前暫報40.3美元，現跌4%。以耀才暗盤收市價300.6元計算，港股暗盤價較美股盤前價格有3.7%折讓。

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