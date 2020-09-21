高銀：潘蘇通上周已悉數償還澳門商人欠款
文章日期：2020年9月21日 18:09
高銀金融（0530）近日屢傳陷財困。有傳媒報道，集團主席潘蘇通日前再遭澳門商人梁志偉入稟高院，追討5225萬元欠款。
高銀發言人回應，有關款項已於上周悉數償還，事件主要牽涉溝通及程序問題，目前入稟人正向法院申請撤銷追款。
報道引述入稟狀指，原告於今年7月9日向答辯人及Rich Region Holdings Limited借貸5000萬元。雙方協議被告須於約2個月後連本帶利還款共5225萬元，但被告並沒有如期還款，原告因此入稟追討5225萬元欠款及利息等。
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