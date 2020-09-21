中國燃氣（0384）公布，集團與與中移動（0941）訂立戰略合作框架協議。

根據戰略合作框架協議，公司及中移動動同意在以下主要方面合作，包括基礎通信業務合作、開放雙方業務通道、布局「智慧廚房」業務、金融及分期服務，以及網路按需建設與優化。

集團認為，訂立戰略合作框架協議進一步加強雙方戰略合作的意願，確立雙方的長期戰略合作關係，為具體項目合作探索商業模式，搭建基礎平台。雙方結合彼此的優勢和資源， 借助行業需求剛性與用戶規模，融合「移動業務」與「燃氣業務」，共同探索聯合產品及聯合 營銷等新商務合作模式，推動雙方業務的融合與發展。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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