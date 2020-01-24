在中國經營肯德基（KFC）及必勝客（Pizza Hut）等連鎖快餐店的百勝中國（9987）本月來港第二上市，首席執行官屈翠容指出，對第三季市道持審慎樂觀看法，維持全年開店目標800間至850間，預計店舖面積可縮減至約2000平方呎，長遠而言集團合計分店可望增至2萬間。

屈翠容指出，上半年已開設350間分店，受疫情影響速度較預期緩慢，如下半年疫情沒有特別發展，有信心可達成開店目標。她續指，集團正在追踪800多個未有肯德基或必勝客的城市，目前肯德基的回本期約兩年，必勝客則為3至4年，開舖很講求「底線」，只要可達到此回報率就會開店。

她相信，外賣趨勢會持續下去，肯德基目前外送及外賣自取均佔收入約30%，堂食僅佔40%，品牌於2015年開始改造分店，由3000平方呎縮減至約2000平方呎，每間新店投資額亦由360萬元人民幣減至200萬元人民幣，最低只需150萬元人民幣。

集團首席財務官楊家威指出，達至2萬間分店的目標沒有特定時間，但相信開店速度會不斷加快。他又指，新冠肺炎為每間公司帶來很大挑戰，集團年初亦暫停股息及回購。他預計，行業不會是直線復蘇，或出現一定機遇，亦會審視資產，現時百勝中國有8個品牌。

百勝中國今日收市報391.8元，跌3.5%，較上市價亦潛水4.9%。

記者：蕭嘉聰

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