政府統計處公布，8月整體消費物價按年下跌0.4%，好過預期的跌1.9%，跌幅較7月的2.3%收窄，是由於7月政府代繳公營房屋租金，以及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分二租金。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數8月按年升幅（即基本通脹率）為0.1%，較7月稍低，主要是由於豬肉價格和私人房屋租金升幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年8月底止的三個月的平均每月跌幅為0.2%，7月底止的三個月相應跌幅為1.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應跌幅為0.2%及0.3%。

各類綜合消費物價指數組成項目中，8月電力、燃氣及水按年下跌19.3%、衣履按年下跌7.6%、耐用物品按年下跌4.2%、交通及外出用膳按年下跌2.4%和1.3%。

另外，食品（不包括外出用膳）就按年升3.5%、雜項物品按年升2.9%、煙酒按年升1.4%、雜項服務及住屋按年升0.7%及0.6%。

政府發言人指出，第三波疫情影響經濟環境維持疲弱，基本消費物價通脹率8月進一步輕微下降至0.1%。外出用膳價格的按年跌幅略為擴大，多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力也進一步減退。展望將來，環球及本地經濟狀況低迷的情況下，外來和本地的價格壓力今年餘下時間應會維持輕微，政府會繼續密切留意情況。

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