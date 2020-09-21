政府統計處：6月私營機構總就業人數按年跌5.1% 職位空缺減47%
文章日期：2020年9月21日 16:39
政府統計處公布，6月份私營機構總就業人數按年跌5.1%，或減少14.4萬人，職位空缺數目為39120個，較上年同期減少47%或34 340個。
所有涵蓋行業合共僱用271.9萬人。進出口貿易業的就業人數為39.78萬人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）30.59萬人，零售業24.94萬人，金融及保險業23.87萬人和餐飲服務業21.28萬人。
大部分選定行業的就業人數有所減少。其中，餐飲服務業減少15.4%或3.8萬人；住宿服務業減少14.4%或6100人；進出口貿易業減少12.3%或5.57萬人；零售業減少8.1%或2.18萬人。
6月份所有選定行業的職位空缺數目均較上年同期減少。減少較顯著有餐飲服務業減少7 010個或77%；零售業減少4 490個或59%；專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）減少4 110個或50%和藝術、娛樂、康樂及其他服務業減少3 110個或69%。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
歐洲新冠疫情再度惡化 避險情緒高漲 日圓兌港元升穿7.4 見逾半年高
凱知樂開設收藏玩具平台kkplus 料2至3年擴展至大中華區