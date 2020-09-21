政府統計處公布，6月份私營機構總就業人數按年跌5.1%，或減少14.4萬人，職位空缺數目為39120個，較上年同期減少47%或34 340個。

所有涵蓋行業合共僱用271.9萬人。進出口貿易業的就業人數為39.78萬人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）30.59萬人，零售業24.94萬人，金融及保險業23.87萬人和餐飲服務業21.28萬人。

大部分選定行業的就業人數有所減少。其中，餐飲服務業減少15.4%或3.8萬人；住宿服務業減少14.4%或6100人；進出口貿易業減少12.3%或5.57萬人；零售業減少8.1%或2.18萬人。

6月份所有選定行業的職位空缺數目均較上年同期減少。減少較顯著有餐飲服務業減少7 010個或77%；零售業減少4 490個或59%；專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）減少4 110個或50%和藝術、娛樂、康樂及其他服務業減少3 110個或69%。

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