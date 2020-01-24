歐洲疫情加劇，加上美股期貨向下，港股尾市跌幅擴大，最多跌527點，低見23928點，見逾3個月低位，收市跌504點或2.06%，報23950點，成交金額1149億元，較上日減少20.25%；國指跌162點或1.66%，報9640點。恒生科技指數收報7195點，跌2.39%。

內地推《不可靠實體清單規定》，官媒環時稱，首批不可靠實體清單包括匯豐。匯控（0005）領跌大市，埋單失守30元大關，跌5.33%，收報29.3元，拖低恒指93點，並創1995年5月以來最低，其次為小米（1810）跌6.58%，收報20.6元，是跌幅最大的藍籌。渣打（2888）亦無運行，收報34.9元，大跌6.8%，創上市新低。

其餘科技股普遍偏軟，內地實行防沉迷法，騰訊（0700）收報516.5元，跌1.62%；阿里巴巴（9988）收報262元，跌2.82%；美團（3690）收報241.6元，無升跌。

藍籌僅3隻高收，當中表現最好為碧桂園（2007），升1.06%，收報9.5元；其次為中電（0002），收報73.7元，升0.14%。

中移動（0941）公布，8月新增5G用戶1410萬戶，收報51.9元，跌1.05%。

藥明生物（2269）建議1拆3，每手維持500股，收報188.8元，跌1.2%。

國聯（1456）、國金證券正籌劃合併，國聯收報4.85元，升35.85%。

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