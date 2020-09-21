國泰航空（0293）表示，於今年4月至5月期間，已捐贈約3萬份飛機餐給予香港慈善機構惜食堂（Food Angel），由員工組成義工隊伍，則協助慈善機構樂餉社（Feeding Hong Kong）包裝緊急食物包分發予社區有需要人士。國泰承諾，在未來六個月向惜食堂額外捐贈20萬份飛機餐以應付需求。

集團提及，義工隊在學校停課期間，翻新逾650部二手平板電腦，並送贈給有需要的學童，指更進一步教導學童和家長如何使用平板電腦，並為學童提供義務網上補習。

國泰又稱，集團與政府合作，運作包機，分別從日本及湖北武漢接載約1,200名香港居民回港，同時亦有安排航班，接載其他旅客經香港航空樞紐轉機回家。

而在二月在國泰航空貨運站的指定區域設立了一個臨時郵件處理中心，與香港郵政在香港國際機場的設施同步運作，協助市民大量從海外訂購口罩﹑消毒洗手液和厠紙等物資。而在二月至三月期間，在投入營運的四個星期內，指中心已成功處理232個貨運模板和1,693個集裝箱中的9萬多件貨物。

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