《法新社》報道，印度宣布向馬爾代夫提供2.5億美元(約19.5億港元)的貸款，幫助後者恢復因疫情受到打擊的經濟，並稱此舉是為進一步對抗中國在南亞地區的金融活動。

報導援引印度駐馬爾代夫高級專員署消息稱，上述貸款是應馬爾代夫總統薩利赫的要求提供的。高級專員署在一份聲明中表示，馬爾代夫可以根據其自身情況自由使用這筆錢，以恢復國內經濟。

受疫情影響，馬爾代夫經濟備受打擊。亞洲開發銀行預測，馬爾代夫今年的經濟將萎縮20.5%。

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日期：2020年9月23日(星期三)

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