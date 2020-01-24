恒生指數公司推新指數，新指數名為「恒生滬深港 (特選企業)300指數」，指數旨在反映於中國內地、香港及澳門營運的市值最大的300家香港及中國內地上市公司之表現。

選股範疇包括於港交所主板上市的股票和於上交所及深交所上市的A股；不包括外國公司和根據港交所主板上市規則第21章上市的投資公司。不過，指數不適用於互聯互通交易資格。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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