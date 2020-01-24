恒指公司推「恒生滬深港 (特選企業)300指數」
文章日期：2020年9月21日 15:55
恒生指數公司推新指數，新指數名為「恒生滬深港 (特選企業)300指數」，指數旨在反映於中國內地、香港及澳門營運的市值最大的300家香港及中國內地上市公司之表現。
選股範疇包括於港交所主板上市的股票和於上交所及深交所上市的A股；不包括外國公司和根據港交所主板上市規則第21章上市的投資公司。不過，指數不適用於互聯互通交易資格。
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講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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