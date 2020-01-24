港股24000點大關不保 見逾3個月低位 匯控插穿上午低位
文章日期：2020年9月21日 15:37
港股尾市跌幅擴大，失守24000點大關，最多跌496點或2.03%，為逾兩周最大跌幅，低見23959點，創6月15日以來新低，現時報23961點，跌493點或2.02%。
匯控（0005）拖累大市，午後跌勢加劇，插穿上午低位，最低見29.3元，續創25年低位，現跌5.01%，收報29.4元，拖低恒指88點。其次為小米（1810），跌5.9%，報20.75元，亦為現時表現最差藍籌。碧桂園（2007）為藍籌中表現最好，報9.47元，升0.75%。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:0至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
凱知樂開設收藏玩具平台kkplus 料2至3年擴展至大中華區
港股高開低收 半日跌232點 匯控收復30元大關 銀娛藍籌最弱