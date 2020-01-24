港股尾市跌幅擴大，失守24000點大關，最多跌496點或2.03%，為逾兩周最大跌幅，低見23959點，創6月15日以來新低，現時報23961點，跌493點或2.02%。

匯控（0005）拖累大市，午後跌勢加劇，插穿上午低位，最低見29.3元，續創25年低位，現跌5.01%，收報29.4元，拖低恒指88點。其次為小米（1810），跌5.9%，報20.75元，亦為現時表現最差藍籌。碧桂園（2007）為藍籌中表現最好，報9.47元，升0.75%。

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