內地股市午後繼續疲弱，滬指以近日中低位收市，收報3316點，跌21點或0.63%，成交額2877億元人民幣（下同）。

深證成指終止兩連升，最低跌至13135點，收報13149點，跌95點或0.72%，成交額4674億元，兩市合共成交額7551億元。

創板指同樣終止兩連升，收報2569點，跌26點或1.03%。

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