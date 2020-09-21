滬深三大指數低收 深證成指終止兩連升
文章日期：2020年9月21日 15:06
內地股市午後繼續疲弱，滬指以近日中低位收市，收報3316點，跌21點或0.63%，成交額2877億元人民幣（下同）。
深證成指終止兩連升，最低跌至13135點，收報13149點，跌95點或0.72%，成交額4674億元，兩市合共成交額7551億元。
創板指同樣終止兩連升，收報2569點，跌26點或1.03%。
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