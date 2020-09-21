標準人壽安本集團在6月份，完成向內地合資險企恒安標準人壽出售標準人壽亞洲的交易後，標準人壽亞洲今日宣布更名為恒安標準人壽亞洲。

恒安標準人壽亞洲為恒安標準人壽的全資附屬公司，由內地國有金融服務企業天津泰達國際和標準人壽安本集團各持一半股權，於2003年成立。

恒安標準人壽亞洲在7月後，改由母公司恒安標準人壽保險總經理劉振宇出任主席，行政總裁由恒安標準人壽保險副總經理及首席運營官劉東煜出任。

恒安標準人壽亞洲表示，該行同時推出危疾保險產品，涵蓋癌症、心臟病及中風三項危疾，推廣期內成功投保可豁免3個月保費。

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