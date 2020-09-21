玩具零售及代理商凱知樂（2122）公布，旗下潮流及收藏玩具平台kkplus於9月18日在朗豪坊開幕，首個周末營業額達40萬元，最高消費額客人達5萬元。集團助理行政總裁及首席財務官洪誠明指出，收藏玩具的增長很快，疫情期間Kidult收藏玩具市場不跌反升，時尚人士及女性均有興趣，希望未來可將平台帶到大中華地區，包括澳門、中國及台灣。

他又指，現時樂高認證專門店會員人數已達15萬人，kkplus首三名高消費顧客及五成營業額均來自會員，現時平台共有12個品牌，未來會尋找更多品牌合作。疫情下集團今次發展亦十分謹慎，以內部現金流作投資，對kkplus的現金流及利潤很有信心。

他透露，kkplus的人均消費較樂高專門店高出約10%，未來發展亦不一定要在樂高專門店附近，由於香港較少這類平台，不少業主均對kkplus感興趣，傾租亦有一定優惠。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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