國務院公布北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案，及浙江自貿區擴展區域方案通知。

北京方面，自貿區面積119平方公里，分為科技創新、國際商務服務、高端產業三區，主要任務包括推動投資貿易自由化便利化；深化金融領域開放創新，如開展本外幣一體化試點、允許區內銀行為境外機構人民幣銀行結算賬戶（NRA賬戶）發放境外人民幣貸款等；推動創新驅動發展；創新數字經濟發展環境；支援人民銀行數字貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數位貨幣試驗區和數位金融體系；允許更多外資銀行獲得證券投資基金託管資格等。

湖南方面，則是重點對接「一帶一路」建設、長江經濟帶發展戰略，以及粵港澳大灣區建設。主要任務包括聯通長江經濟帶和粵港澳大灣區的國際投資貿易走廊、暢通國際化發展通道、探索中非經貿合作新路徑新機制等。

安徽方面，重點發展高端製造、集成電路、人工智能、新型顯示、量子信息、科技金融、跨境電商、智能網聯汽車、智慧家電、航空、機器人、航運服務、跨境電商等產業。

浙江方面，以油氣為核心的大宗商品資源配置基地、新型國際貿易中心、國際航運和物流樞紐、數字經濟發展示範區和先進製造業集聚區。到2025年，基本建立以投資貿易自由化便利化為核心的製度體系，營商環境便利度位居全國前列。

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