騰訊已全資持有廣州虎牙信息科技
文章日期：2020年9月21日 12:39
《彭博》早前引述消息人士報道，騰訊（0700）擬合併內地兩大遊戲串流媒體平台虎牙及鬥魚。根據內地「天眼查」顯示，近日，廣州虎牙信息科技發生工商變更，變更項為股東、企業類型。其中，原股東廣州華多網路科技、廣州沁綠投資諮詢退出，新增股東為林芝騰訊科技，持股比例為100%。同時，企業類型由其他有限責任公司變更為有限責任公司（法人獨資）。
廣州虎牙信息科技有限公司成立於2016年8月，法定代表人為虎牙直播CEO董榮傑，註冊資本約9.2億人民幣。
「天眼查」顯示，該公司的原股東廣州華多網路科技為歡聚集團的關聯公司；而廣州沁綠投資諮詢則由董榮傑100%持股。據內地自媒體《財經塗鴉》報道，鬥魚與虎牙的合併仍在急速推進中。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
港股高開低收 半日跌232點 匯控收復30元大關 銀娛藍籌最弱