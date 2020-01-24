港股高開低收 半日跌232點 匯控收復30元大關 銀娛藍籌最弱
文章日期：2020年9月21日 12:22
港股半日高開低收。恒指高開28點後，一度升最多87點，之後反覆向下，最多跌286點，低見24169點，半日收報24223點，跌232點或0.95%，成交金額654億元；國指跌62點或0.64%，報9740點。恒生科技指數收報7281點，跌1.23%。
傳匯控（0005）將列入中國不可靠清單，今早一度跌穿30元大關，低見29.6元，創25年新低，半日收復30元大關，報30.05元，拖低恒指51點；其次為小米（1810）跌3.63%，報21.25元，拖低大市34點。
其餘科技股方面，騰訊（0700）收報518.5元，跌1.24%；阿里巴巴（9988）收報267.6元，跌0.74%；美團（3690）收報245.6元，升1.66%。
濠賭股捱沽，銀娛（0027）挫3.81%，收報55.55元，是跌幅最大的藍籌；金沙中國（1928）跌3.32%，收報32.05元；吉利（0175）升3%，收報16.46元，是升幅最大的藍籌。
個股方面，藥明生物（2269）建議1拆3，每手維持500股，半日升0.47%，報192元。
國聯（1456）、國金證券正籌劃合併，國聯收報5.28元，升47.9%。
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