奧園健康（3662）昨日公布斥6.91億元人民幣（下同）增持浙江醫療美容服務公司連天美55%股權，將由全球發售所得淨額、內部資源及銀行貸款撥付。完成後，奧園健康將持有連天美60%股權，預計完成相關工商手續後，最快本月底至10月初可納入報表。

奧園健康透露，連天美今年上半年在整體環境受新冠肺炎疫情影響下，仍能錄得營業收入約2.12億元，淨利潤約4616萬元，近三年平均利潤率約為12%，相信併表後對奧園健康表現會帶來正面作用。

公司指，未有收購連天美餘下40%股權的計劃，會先整合好醫美服務與物管及商管業務的融合。公司亦指，會繼續物色與業務具協同效應的投資目標，強調物管和商管是奧園健康的基礎戰略，公司一直的整體戰略是物管、商管和健康三管齊下，因此不會只將收購目標局限於醫療美容。

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