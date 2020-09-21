房委會公布，轄下商業樓宇小組委員會通過延長向房委會合資格非住宅租戶／暫准證持有人的租金寬減，為期6個月，至明年3月底。

合資格的零售和工廠大廈單位、巴士車長休息室及大部分廣告牌的租戶／暫准證持有人，以及停車場商用車輛月租戶，將獲75%的租金寬減。

估計涉及約2 500個零售和約3 300個工廠大廈單住、約40份巴士車長休息室租約和約80個廣告牌的租戶／暫准證持有人受惠。另外，估計約2 600名停車場泊車位使用者亦會受惠。新一輪的租金寬減措施將令房委會少收估計約6.25億元的租金收入。

房委會發言人表示，房委會將繼續彈性處理於租金寬減期完結前屆滿的租約，作為過渡安排。同時亦補充指，租戶在新租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證，讓他們可以按現有租金繼續使用和佔用有關單位。

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