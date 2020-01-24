《彭博》引述知情人士報道，全球最大「獨角獸」公司、支付寶母公司螞蟻集團正在尋求通過IPO，集資至少350億美元(約2730億港元)，高於之前預計集資至少300億美元。

據報，螞蟻集團提高IPO目標是基於估值由之前的2250億美元提高至2500億美元左右。

此前，螞蟻擬「A+H」兩地共集資300億美元（約為2340億港元），相關規模已超越沙特國家油企沙特阿美，成為全球史上最大規模新股。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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