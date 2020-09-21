國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件報道，顯示摩通、匯控（0005）、渣打（2888）等多間金融機構，無視洗黑錢措施，於1999年至2017年期間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬，總金額超過2萬億美元(15.6萬億港元)，雖然數額巨大，但只是全球銀行湧入的更大規模的污錢洪流中的一小部分。在金融機構在2011年至2017年期間向FinCEN提交的1200多萬份可疑活動報告中，FinCEN文件只佔不到0.02%。

今次ICIJ引述的FinCEN文件包括銀行和其他金融公司向美國財政部金融犯罪執法網絡提交的2100多份可疑活動報告。該機構簡稱為FinCEN，是全球打擊洗錢系統的核心情報單位。

在超過2萬億美元的交易當中，德銀佔最多，達1.3萬億美元，其後為摩通5142億美元、渣打1661億美元，匯控則排第7，佔44.8億美元。

FinCEN及財政部沒有回答ICIJ及其合作夥伴上月發出的一系列問題。FinCEN告訴BuzzFeed新聞，它不會對具體的可疑活動報告(有時被稱為SARS)的「存在與否」發表評論。

報道列舉一些SAR細節，其中提及滙控的SAR與龐氏騙局(Ponzi scheme)有關。在提交給ICIJ的一份聲明中，匯豐拒絕回答有關具體客戶或交易的問題。匯豐表示，ICIJ的信息是「已是歷史」，該行稱，在此期間，它「踏上了一段多年的旅程，以徹底檢修其打擊金融犯罪的能力」「與2012年相比，匯豐現在是一家安全得多的機構」。

渣打方面，報道指涉及阿拉伯銀行的交易，渣打向BBC稱，在所有情況下，該行都會繼續履行其監管義務，同時退出賬戶。

根據法規，即使銀行對交易提交SAR，也不須證明交易存在非法成份。ICIJ報道，部分SAR是在交易完成後數年才滙報。

匯控現報30.05元，跌2.9%；渣打跌2.6%，報36.2元。

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