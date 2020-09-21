美國對華為的禁令已於本月15日生效。微軟創始人比爾蓋茨（Bill Gates）在接受《彭博》訪問時指出，反對不出售晶片予中國，並認為迫使中國在晶片上做到自給自足，對美國並無好處。

蓋茨指，中美關係彼此受益，以往美國曾想藉著出售價格昂貴的晶片，創造高薪工作，惟現在強迫中國自己製造晶片，最終美國必然會失去晶片帶來的巨大利潤，美國也會損失一批高薪職位，而中國反而能在晶片方面做到自給自足。

他又指，美國的行為只會在短期內對華為產生影響，從長遠而言，美國才是利益嚴重受損的一方。

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講者：

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日期：2020年9月23日(星期三)

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