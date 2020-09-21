字節跳動於微信發表聲明稱，所謂向美國財政部交稅50億美元，是對TikTok未來幾年業務發展所需繳納的企業所得稅和其他經營稅的一個預測。

字節跳動指，實際稅額還需根據業務的發展實際情況和美國的稅收結構而定，對於稅款的預測與此次合作方案無關。

字節跳動重申，目前關於TikTok的方案中不涉任何算法和技術轉讓。甲骨文對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限，展示源代碼是跨國企業遭遇本土數據安全顧慮的通用解決方案。

字節跳動稱，TikTok Global的董事會包括字節跳動的創始人和現任董事，以及Walmart行政總裁。

較早前，美國總統特朗普表示，「在概念上批准了這筆交易」又指，名為TikTok Global的新公司已同意向一個教育基金捐款50億美元。而字節跳動早前的聲明亦指，「有媒體報導稱，TikTok將在美國設立一個50億美元的教育基金。特此澄清，我們也是從新聞中第一次聽說50億美金的教育基金」。

另外，據報甲骨文將在Tiktok Global中佔有12.5%的股權，而Walmart 將持股7.5%。

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