上周美股向下，港股ADR跌152點或0.63%，報24303點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.07%，折合報519.41元；匯控（0005）跌1.19%，折合報30.58元；建行（0939）跌0.72%，折合報5.28元。

美期向上，升0.07%至0.21%。日股休市，韓股現升0.33%，澳股現跌0.09%。

今日焦點股份可留意：

藥明生物（2269）建議1拆3，每手維持500股。

澳門勵駿（1680）主席等溢價9%售股近20%予陳榮煉，今復牌。

騰訊（0700）雖然受惠於加州法院叫停針對微信的禁令，但內地實行防沉迷法，晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲。

內地推《不可靠實體清單規定》，官媒環時稱，首批不可靠實體清單包括蘋果公司、匯豐及FedEX。

美國處理器生產商AMD獲供貨華為許可證，雖然AMD是華為手提電腦的處理器供應商之一，亦可留意華為手機設備供應股。

國聯（1456）、國金證券正籌劃合併。

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講者：

龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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