澳門勵駿（1680）公布，賣方及要約人(達美集團)已訂立購股協議，賣方出售12.8億股，佔經發行股本約20.65%，總代價13.4億元，相當於每股1.05元，較上日收市價0.96元，溢價約9.38%。另，達美集團可能提出全購，澳門勵駿今早復牌。

賣方分別為周錦輝(公司的聯席主席兼執行董事)、All Landmark及PacBridge Capital，分別出售股本約14.84%、5.16%及0.65%。完成後周錦輝持股降至7.8%，連同其他賣家，齊作出不可撤回承諾，將不會出售、轉讓、設立產權負擔、授予任何權利或以其他方式處置有關股份。

要約人由陳榮煉直接全資擁有，其具有逾25年博彩行業經驗之商人，並為德晉集團（一名澳門領先博彩中介人，主要從事博彩及娛樂業務）之創辦人、主要股東、主席兼行政總裁。

要約人的意向為，公司將繼續專注發展其現有業務，即在澳門提供娛樂及娛樂場博彩服務。要約人無意於要約截止後對集團的現有營運及業務作出任何重大變動。要約截止後，要約人將審閱集團的營運及財務狀況，以為集團的長遠業務發展制訂業務計劃及策略，以及會為集團探索其他業務機會。另外，亦無意因完成要約而終止僱用本集團任何僱員，或對任何聘用作出重大改變。

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講者：

龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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