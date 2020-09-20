內地兩家中小型券商國聯證券（1456）、國金證券今日下午發公告，指兩間公司正籌劃合併事宜，擬由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票，交換其所持有的國金股份。國聯證券及國金證券的A股均早在上周五已升停板，國聯證券H股亦升6.25%，收報3.57元。兩股份將於明日（21日）起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

根據公告，兩間公司已於上周五（18日）簽訂《吸收合併意向協議》。公告指出，換股價格、比例及發行股份數量、現金選擇權等，仍有待進一步協商。正式吸收合併協議則有待兩公司董事會、股東大會審議，並須監管機構批准後才可實施。此外，公告亦提及，國聯證券擬買入國金證券大股東長沙涌金持有的7.82%國金證券股權。具體收購股份數量、轉讓價格等有待進一步商議。

內媒《中國證券報》今日報道，國聯證券在資產規模、營收及淨利上均少於國金證券，形容本次收購是「蛇吞象」。該報道指出，截止今年6月底，國聯總資產達369.3億元人民幣，國金總資產則達653.58億元人民幣。報道指出，國聯大股東均為國資背景，國金大股東均為「涌金系」私企，本次合併或預示內地監管對金融公司「收緊口袋」。