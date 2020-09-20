《Global Times》則發表文章稱，首批清單已完成擬定，若美國升級衝突，將很快發布，而蘋果公司、匯豐銀行及FedEX等有可能榜上有名。

中國商務部昨日發布《不可靠實體清單規定》，性質一如美國制裁所採用的「實體清單」（entity list），但未有明言將被納入清單的公司。內地官媒《Global Times》則發表文章稱，首批清單已完成擬定，若美國升級衝突，將很快發布，而蘋果公司、匯豐銀行及FedEX等有可能榜上有名。此外，該官媒報章較早前報道「不可靠實體清單」時，亦曾點名批評國泰（0293）。

該報道稱，首批清單將包括向中國公司切斷供應的外國公司。報道引述接近政府的消息人士，稱中國在5月為反擊美國切斷對華為芯片的供應，已經準備好將部分美國公司納入清單，包括向高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、Apple進行制裁或發出限令，以及停止採購波音的飛機。

報道續稱，根據多家媒體報道，清單亦可能包括FedEX及匯豐銀行。報道指出，前者將原本發給華為的郵遞包裹發向美國，而後者則據稱協助加拿大拘捕華為財務總監孟晚舟。

翻查資料，《Global Times》早在去年8月便已提及FedEX、匯豐銀行有可能被納入清單，指兩間公司幫助美國打壓華為。被問及FedEX會否被納入清單，商務部發言人高峰表示，將考慮4點因素，包括是否對中國企業採取限制性行為、損害中國國安等。

此外，當時報道又引述學者稱，「不可靠實體清單」上的公司不僅是圍繞華為的情況，其他有份損害中國國安、幫助香港及台灣「分裂行為」的公司亦將應該被納入。雖然該名學者未有明確指出何間公司，但該份報道點名提到，國泰、亞馬遜（Amazon）、Facebook及Twitter均曾「因支持香港的暴力示威而飽受批評」。