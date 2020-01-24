星之谷移民顧問公布，其委託香港民意研究所進行的港人移民意向調查顯示，兩成人打算移民離開香港，當中45%受訪者冀於兩年內實行移民計劃，不足三成有意移民且持有英國國民（海外）護照（BNO）的受訪者將移民英國，反映英國放寬BNO持有人移民限制亦未必是首選，其他國家或更具吸引力。

今次調查以電話形式隨機訪問650名18歲或以上的香港居民， 當中20%受訪者打算移民離開香港；78%沒有移民計劃；2%表示不知道或很難說。有意移民的受訪者當中，分別有10%、15%及20%希望在半年內、一年內及兩年內能夠實行移民計劃，33%希望兩年以上實行，餘下23%則表示不知道或未有決定。另外，有意移民的受訪者中，另一半或/及自己持有BNO的佔62%，僅29%選擇移民英國，餘下44%及27%則表示不會移民英國以及不知道或未有決定。

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪表示，英國政府已經放寬BNO持有人的移民限制，本港至少有一半人口符合資格，但調查結果顯示，僅29%有意移民且持有BNO的受訪者會移民英國，相信是擔心「5+1」移民監，以及有其他心儀的國家。另外，27%受訪者表示不知道或未有決定會否移民英國，意味BNO持有人或對相關政策抱觀望態度，希望等待英國政府公佈更多細節後再作決定。

他又指，今次調查結果顯示港人的移民意慾有所冷卻，或考慮到各種因素，包括能否找到心儀工作、仔女升學等問題，仍停留在空想階段。另外，近半年邊境限制及心儀國家處理疫情的措施，亦令港人對移民持觀望態度。不過，出席移民講座人士比較以往大幅增加，海外置業買家亦有所提升，可見港人計劃移民相對深思熟慮。