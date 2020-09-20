財政司司長陳茂波今日發表網誌，三輪防疫抗疫基金措施，加上財政預算案的紓困措施，合共金額逾3000億元，相等於本地生產總值（GDP）約11%，料為GDP提供稍高於5%的支持作用。他預計，今財年綜合赤字將增加至超過3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元，相等於約12至13個月的政府開支，接近2003年SARS後的水平。

他指出，疫情重創環球經濟、中美政經摩擦持續、外圍經濟展望風險重重，香港經濟復甦充滿挑戰。經濟深度衰退時，政府有必要透過逆周期措施支撐經濟，但財政資源有限，必須審慎理財，保留財政實力，以應對已知和不時之需，維持香港金融穩定。

他表示，上周剛公布第三輪防疫抗疫基金措施，連同其他防疫及紓困措施，合共規模約240億元。疫情對不少行業以至整體經濟都造成很大的壓力。隨著疫情稍為緩和，已調整社交限制措施，例如略為放寬「限聚令」及食肆每枱的人數限制、延長食肆堂食時間，泳池、酒吧等處所也在特定條件下重開。

陳茂波相信，在有效疫苗面世並為民眾大規模接種前，疫情將難言有效受控，臨近冬季更可能會出現另一波爆發，屆時情況或更嚴峻。為了做好準備，政府會繼續努力提升各方面的防疫抗疫能力，同時在有限的財政資源下，聚焦向直接受政府防疫抗疫措施影響，或收入受疫情重創的行業和人士提供支援。