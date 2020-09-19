美國商務部宣布明日起禁止當地的應用程式商店提供WeChat及TikTok下載，以及美國公司與其交易。彭博社報道，TikTok母公司字節跳動周五深夜緊急向華盛頓聯邦法院入稟，尋求阻止總統特朗普的行政命令生效。

入稟狀指，特朗普封殺TikTok是越權，有關做法是基於政治原因，並非按法律要求阻止對美國構成的不尋常及特別的威脅，禁令違反美國憲法保障言論自由的第一修正案。

字節跳動又指，就TikTok對美國用戶私隱和安全的承諾，美國商務部無視公司提供的證據。

同樣被禁下載的WeChat，母公司騰訊（0700）昨晚向內媒回應稱，曾與美國政府進行多輪溝通，但雙方尚未達成共識。騰訊表示，一直遵守海外當地的法律法規，微信的數據政策與程序符合全球最嚴格標準。這段時間公司與美國政府進行了多輪溝通，尋求妥善的解決方案，但雙方尚未達成共識，將會繼續與美國政府溝通。

中國商務部新聞發言人則回應表示，美方的舉動嚴重損害有關企業的正當合法權益，擾亂正常的市場秩序，中方堅決反對。如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。