美國商務部今日宣布，禁止美國民眾下載WeChat及TikTok，以保障美國國家安全，下周日（9月20日）起生效。

美國商務部指，今次禁令是回應美國總統特朗普8月6日簽署的行政命令，中國共產黨已展示使用這些應用程式威脅國家安全、外交政策及美國經濟的手段和動機，美國會以減低中資應用程式的功能及使用以保障美國用戶。

美國商務部長羅斯指出，已採取重大行動打擊中國惡意收集美國公民的個人數據，反映國家價值觀，基於民主法則的規範，以及積極執行美國法律法規。

商務部指，雖然TikTok及WeChat的威脅並不相同，但兩者均由用戶收集大量數據，例如網絡活動、所在位置及搜索歷史等資訊，將對美國的國家安全造成無法接受的風險。

由本周日開始，美國將禁止應用商店提供、維護及更新WeChat或TikTok，包括通過WeChat提供的支付服務。另外，美國政府分別會由9月20日及11月12日開始，禁止為WeChat及TikTok的運行或改善提供互聯網托管、內容發送、互聯網傳輸等服務，以及禁止美國境內可訪問的軟件或服務上，使用這些應用程式。

由於特朗普已設定11月12日是解決TikTok國家安全問題的最後期限，如達成交易禁令或會取消。

恒指夜期早段高水，晚上約7時半美國商務部將公布TikTok和Wechat下載禁令的消息傳出後，夜期轉低水，至美國商務部約9時正式頒布禁令後，夜期跌幅進一步擴大，現低水過百點。

經營Wechat的騰訊（0700）今日收報525元，跌0.4%，全日成交112.9億元。

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