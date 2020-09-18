阿里巴巴 （9988） 旗下的螞蟻集團的上市之路有新進展，上交所今（18日）公布，科創板的上市委員會通過螞蟻集團上市申請，換言之，只要通過中證監屬下的證券發行審核委員會核准，螞蟻集團經註冊後便可以開始招股。

根據會議公告，上市委員會要求螞蟻集團補充說明數點，包括其主要業務與微信相似業務的差異、結合貨幣收付服務的未來發展趨勢，以及該集團的主營業務是否受到大型競爭對手的進入，產生重大不利影響。

根據路透旗下IFR日前報道，螞蟻集團預計最快9月28日進行路演，國慶節假期後公開認購，料於10月底正式在港掛牌。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：

龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

路透：特朗普將禁止美國民眾下載TikTok及WeChat

人行等部委擬允港澳居民開設個人人幣結算帳戶

匯豐拒為客戶匯控恒生股票提供孖展 12月7日生效

金管局：信用卡次季交易額按季跌15.7%

【專欄】壹傳媒「造市案」火速拉人 似有券行舉報

證監會建議修訂反洗錢指引 拓寬風險示例

傳TikTok計劃聘IG創辦人出任CEO

金管局傍晚再沽54.25億港元