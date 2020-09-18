螞蟻集團科創板上市申請獲上交所批准 最快下月底上市
文章日期：2020年9月18日 20:43
阿里巴巴 （9988） 旗下的螞蟻集團的上市之路有新進展，上交所今（18日）公布，科創板的上市委員會通過螞蟻集團上市申請，換言之，只要通過中證監屬下的證券發行審核委員會核准，螞蟻集團經註冊後便可以開始招股。
根據會議公告，上市委員會要求螞蟻集團補充說明數點，包括其主要業務與微信相似業務的差異、結合貨幣收付服務的未來發展趨勢，以及該集團的主營業務是否受到大型競爭對手的進入，產生重大不利影響。
根據路透旗下IFR日前報道，螞蟻集團預計最快9月28日進行路演，國慶節假期後公開認購，料於10月底正式在港掛牌。
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