穆迪調高碧桂園評級至投資級「Baa3」
文章日期：2020年9月18日 20:34
評級機構穆迪（Moody's）調升碧桂園（02007）的發行人評級和高級無擔保債券評級至投資級「Baa3」，評級展望穩定。
是次調整後，碧桂園發行人評級由原來的非投資級「Ba1/正面」上調為投資級「Baa3/穩定」，高級無擔保債券評級則從非投資級「Ba2」連跳兩級上升至投資級「Baa3」。
穆迪報告指出，是次調整反映碧桂園品牌實力、多元地域布局以及強勁流動性等。而碧桂園在中國各主要地區擁有均衡的土地儲備，足以支撑未來三至四年的業績增長。
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