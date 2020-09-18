人民銀行等六部委就《進一步優化跨境人民幣政策 支持穩外貿穩外資通知》徵求意見，擬取消外商投資相關業務專戶管理要求，放寬部分資本項目人民幣收入使用限制，取消非投資類外商投資企業人民幣資本金境內再投資限制等。

意見稿提出，為方便個人人民幣銀行結算賬戶接收港澳同名匯款，擬允許境內銀行可為香港、澳門居民開立個人人民幣銀行結算賬戶，用於接收香港、澳門居民每人每日8萬元額度內的同名賬戶匯入資金。

此外，意見稿亦建議取消非投資類外商投資企業人民幣資本金境內再投資限制。非投資性外商投資企業，在符合現行規定且境內所投項目真實合規的前提下，可以人民幣資本金在境內再投資；境外投資者將境內人民幣利潤所得用於境內再投資，可將人民幣資金從利潤分配企業的賬戶，直接劃轉至被投資企業或股權轉讓方的賬戶，無需開立人民幣再投資專用存款賬戶。

同時，意見稿要求進一步改善境內企業境外人民幣借款業務管理，放寬人民幣外債戶開戶數量限制；簡化境內企業人民幣境外放款業務管理等。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：

龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

匯豐拒為客戶匯控恒生股票提供孖展 12月7日生效

金管局：信用卡次季交易額按季跌15.7%

【專欄】壹傳媒「造市案」火速拉人 似有券行舉報

證監會建議修訂反洗錢指引 拓寬風險示例

傳TikTok計劃聘IG創辦人出任CEO

金管局傍晚再沽54.25億港元

李嘉誠基金會增持60萬股長實 斥資約2464.9萬元

【有片：投資非常道】李聲揚 : 低息兼人幣強 內地航空股十一前可短炒